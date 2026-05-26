Maldini: “Tutti conoscono il mio legame con il Milan. Safi colpito dal mio ruolo con i rossoneri”

26/05/2026 | 12:45:26

Paolo Maldini ha parlato ai microfoni di sabah.com.tr del rapporto con il candidato presidente del Fenerbahçe: “Sono molto amico di Hakan Safi, candidato alla presidenza del Fenerbahçe. Ci sentiamo e parliamo spesso di calcio. Nel mondo del calcio tutti conoscono il mio legame e quello della mia famiglia con il Milan, che dura da tre generazioni. Il signor Safi è rimasto colpito dal ruolo che ho avuto nella storia del Milan e da ciò che ho realizzato di recente. Come molti altri esperti del settore, si sta confrontando con me sul Fenerbahçe e sulla sua visione per la struttura calcistica del club”.

foto x milan