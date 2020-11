Maldini: “Thauvin e Simakan nomi importanti. Ne riparleremo”

Intervistato da Telefoot, il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, ha parlato di alcuni prospetti che il Milan segue e che sono stati anche trattati.

Queste le sue parole: “Florian Thauvin è un giocatore che sarà a fine contratto nel 2021 quindi è un giocatore dal punto di vista economico interessante. E’ un giocatore di alto livello. Quello che diciamo sempre noi, però, è che il mix giusto sia quello formato da tanti giocatori giovani con giocatori con un pochino più di esperienza che possono dare qualcosina in più ed è quello che abbiamo creato quest’anno al Milan. Sicuramente è un profilo che va seguito”.

Su Simakan: “Abbiamo parlato con gli agenti di Simakan nei mesi precedenti e anche col ragazzo. Devo dire che abbiamo parlato anche con altri giocatori di Ligue 1. Quello che vediamo noi del campionato francese è che non essendo molto tattico i giocatori sviluppano molto l’abilità nell’uno contro uno, sia in attacco che in difesa. Nel calcio moderno credo che questo sia fondamentale. La nostra idea è proprio quella di andare a prendere questo tipo di talento, magari un pochino grezzo dal punto di vista tattico ma che ha grandi capacità fisiche e nell’uno contro uno, che sia Simakan o che sia un altro”.

Foto: Twitter Milan