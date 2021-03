Maldini: “Tante squadre ci vedono come modello. Ciò che rende grande un club è la stabilità”

In una lunga intervista rilasciata a So Foot, Paolo Maldini, storico capitano e bandiera rossonera, e oggi dt del Milan, ha spiegato progetti e filosofie del club meneghino: “Abbiamo avviato il nostro progetto prima che si verificasse questa pandemia. E ora tante squadre ci stanno guardando: perché il Milan quest’anno? Perché il Milan è riuscito ad essere autosufficiente? Come ha fatto il Milan a ringiovanire la rosa? Credo che siamo presi come esempio di un club virtuoso e vedremo se vinceremo anche in futuro. Per quanto riguarda gli acquisti di giocatori, cerchi di prendere quelli che ritieni più funzionali al tuo progetto, e c’è anche un mercato di persone che lavorano con i club che sono gli scout, gli osservatori, i dirigenti. Spetta alla proprietà e ai dirigenti dei diversi settori scegliere le persone giuste. Credo che il Milan, in Italia senza dubbio e anche in Europa, sia considerato un club virtuoso. Ad oggi il Milan non può permettersi di avere un top player dal punto di vista finanziario. Quando saremo stati in Champions League per quattro o cinque anni di fila allora potremo fare altri sacrifici economici”.

La nuova strategia del Milan: “Prima di tutto, quando hai meno tempo di quanto avrebbe potuto avere la prima presidenza Berlusconi, ad esempio, quando non hai molta scelta, devi essere creativo. Io, il primo anno, sono stato chiamato da Leonardo, e avevamo una visione diversa di come doveva essere la squadra. Il primo anno il club ha fatto investimenti importanti, anche se quando si calcolano le entrate e le uscite, la spesa non è stata eccessiva per un club come il Milan. Dopo la partenza di Leo, per necessità economiche, il Milan perdeva e continuava a perdere più di cento milioni all’anno, si imponeva austerità negli acquisti e si era programmato di scommettere sui giovani per avere una squadra più giovane e più competitiva. Certo, le persone che ho scelto di lavorare con me in tutto questo (Zvonimir Boban e Ricky Massara) avevano in mente che lavorare per il Milan significa rispettare quella che è stata la nostra storia. Non possiamo costruire un progetto che non abbia l’idea, per quanto piccola, di essere vincente nel breve periodo. La sfida era quindi quella di tornare competitivi e avere una società finanziariamente virtuosa. E devo dire che oggi abbiamo trovato quell’equilibrio. Il Milan ha abbassato l’età media dei giocatori, è la squadra più giovane d’Italia, una delle squadre più giovani d’Europa. La strada è stata tracciata. In tutto questo, l’esperienza di chi ha giocato serve non a comprare un giocatore solo perché è giovane, ma anche ad essere attento ad avere guide, giocatori più esperti in grado di guidare i più giovani. E questo è fondamentale”.

Sugli ultimi anni del Milan: “Da quando ho smesso di giocare, siamo comunque riusciti a vincere uno scudetto e abbiamo partecipato più volte alla Champions League. C’è stato un cambio generazionale molto significativo dal 2009, soprattutto dal 2011 al 2012, quando i calciatori che facevano parte di questo club hanno interrotto la loro carriera o se ne sono andati. Se non prevedi il futuro con questo cambio generazionale, allora è difficile avere risultati sportivi. Chi arriva subito dopo non riesce a fare bene come dovrebbe. C’era forse l’idea che chi entrava potesse tenere in alto il Milan, ma purtroppo non è andata così. Devi pianificare e pianificare costantemente. Poi c’è stata una campagna acquisti molto costosa, ma tutto si è fermato in diciotto mesi. Ciò che rende grande un club è senza dubbio la stabilità: stabilità di gestione, stabilità di squadra. E devo dire che negli ultimi anni di presidenza Berlusconi, e anche nell’anno e mezzo in cui c’era il proprietario cinese a capo del club, non c’è stata questa stabilità”.

Foto: Milan Twitter