Maldini sul Real Madrid: “Ancelotti ha una squadra zeppa di campioni, ma deve trovare l’equilibrio”

Paolo Maldini, ex stella del Milan, ha parlato a Real Madrid TV per commentare il momento dei Galacticos di mister Ancelotti.

Queste le sue parole: “Credo che il Real Madrid sia il club più grande al mondo, con il Milan in seconda posizione. Credo che ciò che più rappresenti il Real per i tifosi sia la propria identità. Persone come Florentino Perez, Emilio Butragueno e tutta la gente che lavora per il club ogni giorno da sempre più forza a questa identità”.

Cosa pensi della rosa del Real di quest’anno? “Ha giocatori incredibili, il mio amico Carlo Ancelotti deve trovare equilibrio, che è la cosa più difficile da avere nel calcio”.

Il rapporto con Ancelotti: “Il mister è stato mio compagno perché abbiamo giocato 4/5 anni insieme, vincendo la Coppa dei Campioni. Per me giocare il finale della mia carriera con Carlo da allenatore è stato un grande piacere. Ci siamo goduti il tempo insieme”.

Foto: Instagram personale