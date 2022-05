Maldini: “Su Leao ci abbiamo sempre creduto, è incedibile. Servono tre big e apriremo un ciclo”

Nel corso della sua intervista a La Gazzetta dello Sport, Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica del Milan, ha parlato anche di mercato, di Leao, che è incedibile e di 3 big da acquistare per aprire un ciclo.

Queste le sue parole: “Adesso abbiamo bisogno di tre big e possiamo aprire un ciclo per competere in grande, magari anche in Europa. Qualche nome? Stiamo parlando con Origi e la cosa è molto ben indirizzata. Botman? Lo stiamo seguendo, ma di giocatori validi in quel ruolo ce ne sono molti”.

L’ex difensore si dedica poi anche a Leao, Ibrahimovic e Pioli: “Leao per me è incedibile perché è come un diamante grezzo che può migliorare ancora. Ho parlato con lui perché aveva bisogno di aiuto. Con Ibrahimovic ci sentiremo tra 15 giorni, ma da quello che ho capito ha intenzione di andare avanti. Pioli lo conoscevo, ma ciò che mi ha sorpreso è l’energia che mette a Milanello per trasmettere le sue idee. Ed è duro nelle cose che dice”.

Foto: Twitter Milan