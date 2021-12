Maldini: “Stiamo per affrontare la squadra migliore al mondo, assieme al Bayern”

Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica del Milan, ha parlato così della ancora possibile qualificazione agli ottavi dei suoi, ai microfoni di Infinity+: “Era il nostro obiettivo, abbiamo dovuto rincorrere e fare l’impresa a Madrid e speriamo che la sorte ci dia una mano. Essere qui a giocarcela è comunque una bella cosa”.

Passare il turno porterebbe anche introiti importanti per il mercato:

“Non è il passaggio del turno a determinare la nostra strategia. Abbiamo una rosa profonda, con due giocatori per ruolo. Vorremmo affrontare le gare importanti con tutti a disposizione, ma ci sono queste annate, in cui ti fai male per niente”.

La fase difensiva quanto conterà stasera?

“È fondamentale, pur avendo un predominio territoriale dovremo stare attenti. Servirà trovare il giusto equilibrio per affrontare una delle squadre migliori al mondo in questo momento, assieme al Bayern”.

Foto: Twitter Milan