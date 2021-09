Maldini: “Stasera è più importante per il Milan? Chiedete ad Allegri, non ha spiegato il motivo”

Paolo Maldini risponde all’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, secondo il quale la partita di questa sera è più importante per il Milan, ai microfoni di Dazn: “Non so le motivazioni, perché non l’ha spiegato. Dovete chiedere a lui. Sicuramente per noi è importante, anche perché arriviamo dalla partita di Liverpool: pur avendo perso, non ci ha tolto le certezze che abbiamo”.

Foto: Twitter Milan