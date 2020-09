Maldini: “Serve un difensore centrale. Milenkovic e Ajer? Non ci stiamo lavorando”

A pochi minuti dall’esordio del Milan in campionato, nella sfida di San Siro contro il Bologna, il responsabile dell’area tecnica rossonera Paolo Maldini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “Sono anni che si parla di Champions League, ma sono sette anni che non ci qualifichiamo. Nella scorsa stagione si è creato qualcosa di diverso e credo che i frutti si devono vedere. L’obiettivo che ci è stato chiesto non è di qualificarci in Champions, ma di riuscire ad andarci vicini e provarci. Ci sono squadre più attrezzate, ma se ci sarà l’occasione ci proveremo”. E sul mercato: “L’esigenza più grande è quella di trovare un difensore centrale. Milenkovic e Ajer? Fanno parte della lista, ma non sono i nomi su cui stiamo lavorando”.

Foto: Twitter Milan