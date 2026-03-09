Maldini: “Sarri importante per la mia crescita. Mi fa giocare sereno”

Daniel Maldini, attaccante della Lazio, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Sassuolo.

Queste le sue parole: “La cosa più importante è stata la vittoria, lo è stata per il nostro umore, eravamo un po’ così senza tifosi…”.

Inizia a vedersi di più nel ruolo di centravanti? “È sempre diverso giocare in un’altra posizione, è sempre un miglioramento continuo e adesso mi trovo più a mio agio sui movimento. Va bene così”.

Che cosa le ha dato Sarri? “Ti fa giocare con la testa serena, è una cosa super importante. Mi ha dato fiducia fin dall’inizio e io cerco di ripagarlo in campo”.

Cosa prova a giocare in uno stadio praticamente vuoto? “Non è una cosa molto bella, però noi li aspettiamo. Speriamo solo di vederli presto e di gioire con loro”.

Quali consigli le dà Sarri dal punto di vista tecnico? “Mi lascia molto libero di svariare, di fare di testa mia e mi chiede di attaccare la porta quando scarico il pallone”.

Foto: sito Lazio