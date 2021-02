Maldini: “Romagnoli out? Giusto non sia contento. Tomori? Quando il Milan chiama…”

Il ds del Milan, Paolo Maldini, ha parlato a pochi minuti dalla gara con la Roma ai microfoni di Sky. Queste le sue parole: “Tomori riscattato? Ho la fortuna di lavorare in un club che quando chiama… Chiama. Quando chiama il Milan, ha effetto su tanti giocatori: a livello Europeo non vinciamo da 14 anni ma è un club storico. Per quel che riguarda Fikayo, è un giocatore che ha caratteristiche particolari: è veloce, ha intensità, secondo noi era un possibile rinforzo. Il riscatto di Tomori dal Chelsea? C’è un diritto di riscatto molto alto, sarà una nostra valutazione da qui a fine stagione. C’è comunque un diritto di riscatto, la situazione è chiara”.

Romagnoli out: “Sicuramente non è contento: c’è stata una rotazione per tutti. Credo che il Milan, con 17 punti in più rispetto alla scorsa stagione e lo saremo anche stasera, lo deve a chi ha giocato ogni gara. E Alessio è uno di queste”.

Sulla Roma: “Ci giochiamo tanto entrambe, noi vogliamo restare attaccati all’Inter e non farci trascinare da quelle dietro. Non sarà facile, la Roma ha tanta qualità e giocatori fortissimi ma non sarà facile. Servirà attenzione massima”.

Su Ibra a Sanremo: “So che è un grande professionista. L’anno scorso abbiamo tardato nel fare il rinnovo e questo è un problema che noi abbiamo creato, c’era una situazione particolare all’interno del club, e lui aveva già preso un impegno. Non ci ha detto quale fosse e abbiamo scoperto che era Sanremo. Ma siamo in grado di gestire la situazione perché ci troviamo di fronte a un club serio e un professionista serio”.

Foto: Twitter Milan