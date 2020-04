Maldini: “Ripresa Serie A? Solo in sicurezza. Mi sono sentito solo dopo l’addio di Leonardo. Boban e Massara professionisti”

Paolo Maldini, ex difensore e attuale dirigente del Milan, parla in diretta Instagram con Christian Vieri toccando diversi temi: “Se ci saranno le condizioni, è giusto che il campionato riprenda. Ma in sicurezza”.

Sul rapporto col figlio. “Non è facile essere il direttore tecnico di tuo figlio. Ho avuto mio padre come allenatore in nazionale e nel Milan. Ho iniziato che Daniel era in primavera, poi Giampaolo lo ha portato in prima squadra e Pioli lo ha fatto esordire”.

Sull’attuale esperienza al Milan. “Il primo anno mi ha chiamato Leo e ho imparato tanto. Quando mi ha detto che se ne sarebbe andato, mi sono sentito solo e, forse, non in grado di fare tutto da solo. Ho lavorato con professionisti come Zvone e Massara. Ma mi piace ed è qualcosa che ti viene naturale”.

Foto: Milan Twitter