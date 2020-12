Maldini: “Rinnovi? Non c’è fretta, aspettiamo il momento giusto per chiudere. I contatti sono continui”

Il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, prima della gara in Europa League contro il Celtic, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste alcune delle sue dichiarazioni: “Europa League? E’ un obiettivo. Passare il turno questa sera significherebbe avere una partita in cui non conta il risultato, in una stagione così intensa non sarebbe male. Stiamo crescendo, forse in Europa troviamo qualche difficoltà in più. Rinnovi? Non c’è nessuna novità, verranno fissati degli appuntamenti ma ora non abbiamo fretta. I contatti sono continui, va solo trovato il momento giusto per chiudere. Scudetto? Delle cose positive le avevo già viste lo scorso anno, Ibra ti spinge anche ad arrivare a risultati che sembrano impossibili e pensare a un risultato quasi impossibile ti fa rendere al 100%.”

Foto: twitter Milan