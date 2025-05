Maldini: “Posso crescere ancora tanto. Questo è solo l’inizio”

17/05/2025 | 23:51:28

Daniel Maldini, attaccante dell’Atalanta, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta per 3-2 sul Genoa per commentare il primo gol in nerazzurro.

Queste le sue parole: “Sicuramente posso crescere tanto, questo è l’inizio. Siamo partiti un po’ così, ma poi siamo stati bravi a riprenderla vincendo. Ora speriamo di portare a casa la prossima e finire bene il campionato, questa è la cosa più importante”.

Foto: X Atalanta