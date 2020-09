Maldini posa con la seconda maglia del Milan: “Sempre una grande emozione, club unico”

Il Responsabile dell’area tecnica del Milan, Paolo Maldini, attraverso il proprio profilo ufficiale su Instagram ha pubblicato un post in cui indossa la seconda maglia che il club rossonero indosserà durante la prossima stagione, maglia presentata ieri e ispirata al Mudec. Un momento di grande nostalgia per l’ex capitano del Milan, che ha commentato così: “Grazie Milan, indossare la maglia away è sempre una grande emozione. Se chiudo gli occhi nella mia mente scorrono tutte le immagini delle finali giocate in tutto il mondo, finali che hanno reso il nostro Club unico”.

Foto: Instagram personale