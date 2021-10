Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro la Roma: “Tutti abbiamo parlato di quanto sia stato importante Zlatan, di quanto lo sia tutt’ora, non solamente in campo. Ha la tendenza di venire a giocare come regista avanzato, per il mister è l’uomo chiave della nostra rinascita sportiva, penso sia evidente per tutti”.