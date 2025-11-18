Maldini: “Per me in Italia e all’ estero esiste solo il Milan. Gattuso uomo giusto per portarci ai Mondiali”

18/11/2025 | 21:53:25

Paolo Maldini, leggenda del Milan, ha parlato a margine del Premio Viareggio.

Queste le sue parole alla stampa presente: “I Mondiali? Speriamo per la nuova generazione, per i ragazzi che non hanno mai visto un Mondiale, per Rino e per tutti noi che siamo sempre tifosi della maglia azzurra. Gattuso? Quando lo hanno nominato CT ho pensato che fosse un’ottima idea, perché incarna lo spirito della Nazionale italiana. I tempi sono cambiati, molte squadre sono migliorate: c’è un’evoluzione da parte di tutte le altre Nazionali e noi dobbiamo tenere il passo”.

Domenica c’è il derby… “Sarà una gara equilibrata. Il derby è strano: ne abbiamo persi 6-7 di fila e abbiamo vinto il campionato, poi dopo abbiamo riniziato a vincerli e le cose non sono andate bene. Il derby non determina poi il risultato finale”

Un commento su Pioli? “Un peccato. Sinceramente riuscire a capire il perché dall’esterno è molto difficile. Firenze non è un ambiente facile ma sinceramente pensavo e speravo che facesse meglio” S

i è parlato di un possibile tuo arrivo alla Fiorentina al posto di Pradè: “Mi ha chiamato mio cugino che vive in Toscana e gli ho detto ‘Guarda io non so niente. Per me in Italia, sinceramente, c’è solamente una squadra e così sarà” Anche all’estero? “In Italia e all’estero”

Sulla lotta Scudetto? “Conte è sotto pressione. È la sua maniera di affrontare la sua vita e il suo calcio: alla fine credo che tra Inter, Juve e Napoli se la giocheranno. Se il Milan riuscirà a mantenere questa classifica, alla fine quando sei lì ci provi”

Un nuovo Maldini esiste? “I paragoni non fanno mai bene, ognuno deve essere se stesso. lo lo so perché sono stato paragonato prima a papà e dopo a Cabrini per tante cose, ma non fanno mai bene”.

Il calcio non ha più bandiere? “Ora il calcio è più aperto alle squadre straniere e lo stesso vale per i giocatori. Quando io ho iniziato c’era un solo straniero, ora ne sono tanti”.

Foto: Instagram personale