Il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, ha parlato di mercato a margine della presentazione di Duarte, Leao e Bennacer. Queste le sue parole:“Due terzini dovranno partire. Per Correa non c’è nessuna novità, per André Silva è tutto fermo. Il mercato è ancora aperto, ma in questo momento la nostra priorità è quella di vendere”

Foto: Twitter Milan