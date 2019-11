Maldini: “Pensiamo partita per partita, ora c’è più ottimismo. I miei consigli? Spesso parlo con Duarte”

Paolo Maldini, dirigente del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport poco prima del match contro la Lazio: “Quello che ha detto Boban giovedì è di giocare partita per partita. Dobbiamo uscire da una posizione di classifica delicata e possiamo fare solo così”.

Partita decisiva?

“Decisiva no però importante perchè davanti vanno, ancora a fasi alterne ma vanno. Noi non possiamo perdere il passo”.

Ti hanno dato più ottimismo queste ultime gare?

“Tre punti fanno bene perchè quando la classifica si muove, e rapidamente con i tre punti, anche la visione della partita cambia. Ora è inutile guardare indietro, dobbiamo affrontare un trittico di partite difficile”.

Che caratteristiche ha Immobile? Dai consigli ai difensori?

“Li do soprattutto a Duarte per esempio perchè non conosce le caratteristiche dei calciatori italiani mentre Musacchio e Romagnoli non ne hanno bisogno. Immobile è uno che ti scatta per 95 minuti. Lo trovano sempre in profondità e ha questa capacità fisica e realizzata che lo rende impressionante”.

