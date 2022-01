Maldini: “Mercato? Non abbiamo la possibilità di un colpo alla Vlahovic. Il rinnovo di Theo è ai dettagli”

Ai microfoni di Dazn, Paolo Maldini ha parlato prima di Milan Juventus. Le sue dichiarazioni: “In questo mercato non ci sarà la disponibilità di un colpo alla Vlahovic. Poi vedremo a fine campionato. Non siamo perfetti, ci manca a volte qualcosa, ma se pensiamo che l’ultima gara l’abbiamo giocata abbastanza bene per poter vincere avremmo fatto quattro successi nel nuovo anno. Abbiamo una rosa abbastanza profonda per lottare senza rinforzi, al di là della politica societaria è una nostra idea. E’ rientrato Romagnoli, è rientrato Calabria, l’emergenza sta finendo e tra una ventina di giorni tornerà Tomori. Mettere un giocatore che deve ambientarsi, che non ha giocato con regolarità fin qui, togliendo spazio a chi ha fatto bene non mi pare giusto. Se si fosse potuto comprare un giocatore per i prossimi anni sarebbe stato diverso”. Su Theo Hernandez: “Siamo veramente vicini al rinnovo. Siamo agli sgoccioli, ci vedremo con il suo agente nei prossimi giorni ma siamo vicini”

FOTO: twitter milan