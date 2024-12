Maldini: “Nessuno potrà mai scalfire il legame tra il Milan e la famiglia Maldini, la storia è memoria”

Ha fatto rumore l’assenza di Paolo Maldini a San Siro per la festa dei 125 anni del club. Assenza che è stata una scelta della leggenda rossonera, che ha rifiutato l’invito del club, per i recenti trascorsi non idilliaci con l’attuale proprietà. Maldini ha postato su Instagram una serie di foto con il padre, la storia rossonera.

Il tutto accompagnato da un post: “Tanti auguri Ac Milan per i tuoi 125 anni! Nessuno potrà mai scalfire il tuo legame con la famiglia Maldini, la storia é memoria”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paolo Maldini (@paolomaldini)

Foto: Instagram Maldini