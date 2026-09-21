Maldini negativo ai test tossicologici: escluso l’uso di stupefacenti

21/09/2026 | 11:04:13

Sospiro di sollievo per il giocatore del Cagliari, Daniel Maldini è risultato negativo al test per l’assunzione di sostanze stupefacenti effettuato dopo l’incidente stradale in cui è rimasto coinvolto a Milano. Il giocatore Cagliari e della Nazionale (in gol sabato contro l’Udinese) è risultato infatti “al di sotto del limite di cut off”, stando a quanto riportato dagli accertamenti eseguiti in seguito all’incidente di una settimana fa.

foto insta maldini