Maldini: “Mi sono sentito subito a casa. Penso questa sia la piazza giusta al momento giusto”

06/02/2026 | 12:28:24

Il neo acquisto della Lazio, Daniel Maldini, ha parlato durante la propria conferenza stampa di presentazione. Queste le sue parole:

“Il primo pensiero è molto positivo, mi sono sentito subito a casa e il gruppo mi ha fatto sentire come parte della famiglia. Qualcuno già lo conoscevo, non vedo l’ora di giocare e spero di iniziare a far vedere presto quello che posso fare. Il mio ruolo? Ho fatto subito una chiacchierata con il mister e mi ha spiegato le sue idee, il ruolo è quello e per me è una cosa abbastanza nuova. Sono curioso, voglio vedere cosa verrà fuori. Cosa mi manca per mostrare le mie qualità? Non credo la mia sia mancanza di convinzione, ma piuttosto avere persone che credono in te fino in fondo. Spero di far vedere quello che so fare, la continuità è la cosa più importante per un giocatore. Se la Lazio può essere la squadra giusta per il salto di qualità? Penso sia la piazza giusta al momento giusto, mi sono trovato subito bene e le sensazioni sono super positive. Non vedo l’ora di scendere in campo e aiutare la squadra. Se ho parlato con la squadra e la società di un obiettivo? Ne abbiamo parlato, ma l’importante è pensare partita dopo partita. Ci sono tante partite a disposizione, c’è anche la Coppa Italia e giocheremo tante partite in pochi giorni, dobbiamo solo pensare alla prossima”.

Foto: X Lazio