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Maldini: “Mi hai protetto, mi hai guidato, mi hai ispirato. Ciao Franco, il più forte con cui abbia mai giocato”

31/07/2026 | 10:27:01

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Non poteva mancare il ricordo di Paolo Maldini, sui suoi profili social, per Franco Baresi. Il suo erede, l’uomo che ha battuto i suoi record in rossonero.
Le parole dell’ex numero 3 per il numero 6: “Ciao Franco, Oggi provo la stessa sensazione di quando, per un qualsiasi motivo, non potevi scendere in campo al nostro fianco: come faremo senza il nostro Capitano? Mi hai insegnato a lottare fino all’ultimo respiro, cosa significhino l’attaccamento alla maglia e il valore di essere un vero leader. Lo hai fatto con l’esempio, ogni giorno: poche parole, ma tantissimi fatti. Mi hai protetto quando ero un bambino, mi hai guidato da ragazzo e mi hai ispirato da uomo. Sei stato il calciatore più forte con cui abbia mai avuto l’onore di giocare. Un abbraccio affettuoso a tutta la tua famiglia, in particolare a tua moglie Maura e ai tuoi figli, Edoardo e Giannandrea. Ci mancherai, Capitano. Ma la luce della tua stella continuerà ad accompagnarci per sempre”.

 

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Foto: sito FIGC