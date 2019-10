Maldini: “L’esonero di Giampaolo? C’è una ragione precisa. Abituato alle critiche, Berlusconi a volte inelegante”

“Esonero di Giampaolo? Se prendi una decisione forte a metà stagione, il campionato è andato. Se la prendi all’inizio, puoi ancora rimettere in piedi un percorso deficitario”. Intervista esclusiva di Paolo Maldini, rilasciata ai microfoni di Sky Sport 24, inerente diversi temi a tinte rossonere. “Perché Pioli? Avevamo bisogno – ha spiegato il dirigente meneghino – di un tecnico con concetti forti che potessero sopperire alla non grandissima esperienza della squadra”.

Sulle critiche, Maldini ha poi chiarito: “Ci sono abituato. Sappiamo che sia un momento difficile, ma vogliamo riportare questo club dove merita, in tempi brevi e non fra dieci o quindici anni. Adesso, pur consci di come sia un momento delicato. Se poi il mio lavoro non sarà positivo, andrò via”.

Chiosa finale, poi, sull’ex presidente Berlusconi: “Gli voglio davvero bene, con lui ho vinto tutto. È una grande persona anche se, a volte, per la sua abitudine alla battuta scherzosa, appare inelegante”.

Foto: Milan Twitter