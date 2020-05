Maldini: “La mia conferma? La storia della mia famiglia con il Milan è così lunga…”

Intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa’ su Rai Due, Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato della ripresa del campionato: “La mia opinione è che si debba provare a finire il campionato di calcio. Il calcio è un’azienda, ha un indotto di quasi 5 miliardi e abbiamo il dovere di provarci. Anche gli altri sport sono sostenuto dagli indotti del calcio, secondo me dobbiamo provarci. È difficile mettere insieme i pezzi. Ho partecipato alle ultime riunioni della Lega e l’idea generale è quella di ripartire, c’è coesione di intenti. Poi questa idea va trasferita alla Federcalcio che la trasferisce al Governo. Se questo tavolo fosse composto da queste tre componenti sarebbe più facile. Ci sono cose che non vengono considerate, ad esempio la condizione mentale dei calciatori. Dopo due mesi di lockdown mettere dei giocatori in un ritiro chiuso sarebbe assurdo, è una cosa che non sta né in cielo né in terra e rischierebbe di portare a nuovi infortuni.” Poi, un pensiero anche sul suo futuro: “La mia conferma? La storia della mia famiglia col Milan è così lunga che difficilmente avrà una fine.”

Foto: profilo Twitter ufficiale AC Milan