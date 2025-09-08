Maldini: “In Nazionale ora c’è freschezza ed energia positiva. Io punto a dare il mio supporto”

08/09/2025 | 20:32:46

Prima della sfida all’Israele, a Sky Sport ha parlato Daniel Maldini analizzando la gara in programma fra pochi minuti: “Dal primo giorno c’è sempre stato molto entusiasmo, molto coinvolgimento da parte di tutti. Questo ha portato grande spensieratezza e grande freschezza, cosa molto importante in questo momento”.

Sul suo ruolo in quest’Italia: “L’importante è riuscire a dare un contributo, aiutare i compagni dentro e fuori dal campo, dando il meglio di te. Io sono a disposizione, così come tutti gli altri”.

Sulla gara di stasera: “Dobbiamo partire forte, cercando di imporre il nostro gioco e portare a casa la partita”.

Foto: X Atalanta