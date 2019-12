Maldini: “Il Milan è passione, eleganza, ambizione. Siamo caduti più volte, ma ci rialzeremo”

La vittoria di misura ottenuta sul campo del Parma nell’ultima giornata di campionato ha riportato fiducia nell’ambiente rossonero. Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica del Milan, ha parlato di obiettivi e strategie del club in un’intervista rilasciata a SportWeek e che sarà in edicola da domani in versione integrale: “Da sempre il Milan è considerata una squadra tecnica, che vuole proporre un calcio di qualità. Questa società è passione, eleganza e ambizione. Siamo caduti più volte, rialzandoci sempre. Sarà così anche adesso”.

Foto: Twitter Milan