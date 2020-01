Maldini: “Ibra è un leader, ha già dimostrato di giocare ad alti livelli. Mercato? Aspettiamo e vediamo”

Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica del Milan, ha parlato anche di mercato in un’intervista rilasciata a Rai Sport pochi istanti prima del match di Coppa Italia contro la Spal: “Il 4-4-2 per il momento va bene. Siamo una squadra che si può adattare a vari moduli e in questo momento sembra quello migliore. Mercato? Aspettiamo, vedremo“.

Ibrahimovic

“Ibrahimovic è un leader, un giocatore importante ma non è venuto solamente per quello. È venuto perché può giocare ancora ad alto livello e lo ha dimostrato”.

Foto: Twitter Milan