Maldini: “Ibra è asintomatico, torna tra sette giorni. Colombo? Ha dimostrato di essere pronto”

Paolo Maldini, a pochi minuti dall’inizio della gara di Europa League contro il Bodo/Glimt ha parlato a DAZN. Queste le sue parole: “Ibra sta bene, è asintomatico. E’ un’assenza che pesa, inaspettata. Ha detto che sta bene. Era molto dispiaciuto del fatto che si trovi in una condizione fisica straripante e abbia purtroppo un infezione in corso. Colombo? Ci ha pensato il mister a dare i consigli. In questi casi meno si parla e meglio è. Ha sempre dimostrato di essere pronto, nelle giovanili ha giocato sempre sotto età. Non dobbiamo farglielo pesare più di tanto ma qualcosa va fatta sentire. Tutto quello he verrà fatto sarà fatto per migliorarla la squadra. Mercato attaccante? Ibra torna tra sette giorni, per scelta abbiamo tenuto due ragazzi molto giovani, uno è mio figlio Daniel e l’altro è Colombo. Non sono aggregati ma fanno parte della prima squadra”.

Foto: instagram personale