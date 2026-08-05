Maldini: “Ho voluto bene a Franco, ho provato sensazioni forti. Ranieri? Ci siamo salutati”
05/08/2026 | 10:15:43
Paolo Maldini ha parlato a La Repubblica dell’emozione provata durante il funerale di Franco Baresi.
Queste le sue parole: “Eravamo tutti lì per Franco, ho provato sensazioni forti. Gli ho voluto bene, a lui mi legano tanti ricordi”.
Su Claudio Ranieri, suo successore nel ruolo di direttore tecnico della Nazionale italiana: “Ci siamo salutati alla fine della messa, ma eravamo entrambi lì solo per salutare Franco”.
Foto: Sito FIGC