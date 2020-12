Maldini: “Gomez? Se c’è un ruolo in cui siamo coperti è proprio il suo”

Paolo Maldini ha parlato prima del fischio d’inizio di Milan-Lazio. Il direttore tecnico del Milan ai microfoni di Dazn ha stilato un bilancio di questo 2020: “Non siamo partiti subiti a mille, abbiamo avuto alti e bassi. Sapevamo che la strada intrapresa era lunga perchè con i giovani bisogna avere pazienza. Stasera test di maturità? Succede ogni due giorni, siamo primi in classifica e non dobbiamo distogliere la concentrazione dall’obiettivo, che è arrivare tra le prime quattro. È bello essere leader, ma poi tutti ti affrontano consapevoli di questo e aumentano le difficoltà. Gomez? In quel ruolo lì siamo coperti, se c’è un ruolo dove non abbiamo necessità è proprio quello. Mi sembra anche brutto parlare di un giocatore che non è nostro e non mi risulta sul mercato“.

Foto: Twitter Milan