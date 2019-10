Maldini: “Giusto difendere Giampaolo finché era qui. Pioli tecnico di esperienza”

Durante la conferenza stampa di presentazione di Stefano Pioli come nuovo allenatore del Milan, ha parlato anche il direttore tecnico rossonero Paolo Maldini. Queste le sue dichiarazioni: “Ringrazio Giampaolo per la sua professionalità. Dispiace che dopo tre mesi abbiamo preso un’altra strada, ma è stata una scelta ponderata e condivisa. La cosa non funzionava e ce ne siamo resi conto. Può essere un azzardo, ma è una scelta che deve far capire che vogliamo essere protagonisti. Non vogliamo che sia una stagione persa per risultati non positivi. Abbiamo scelto Pioli perché è un tecnico di esperienza, sia a stagione in corso che fin dall’inizio. Siamo abbastanza tranquilli perché abbiamo fatto scelte ponderate, in linea con le scelte della società. Non dobbiamo vincere la Champions League quest’anno e la mia presenza come quella di Boban è una garanzia, ci mettiamo la faccia perché non siamo qui per aspettare dieci anni per vincere. Siamo professionisti che lavorano in questo mondo da tanto tempo. Viviamo tutto questo in maniera serena. Ho difeso Marco perché in quel momento era giusto farlo e l’ho difeso fino al momento in cui abbiamo pensato al cambio. Dovevamo dare un cambio di rotta alla stagione. Era più semplice lasciar andare le cose e vedere come sarebbero andate le cose, ma poi abbiamo pensato che con così tante partite ancora davanti avremmo avuto ancora il tempo di cambiare il volto della stagione“.

Foto: Milan TV