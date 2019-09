Maldini: “Giampaolo? Lo difenderemo sempre. Non siamo soddisfatti, ma serve tempo”

Paolo Maldini conferma la fiducia a Marco Giampaolo. Il dirigente del Milan ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro la Fiorentina: “Ripeto quanto detto domenica, l’allenatore è stata una scelta nostra, noi lo difenderemo sempre. Giusto dargli tempo, sappiamo che abbiamo una squadra giovani e quali erano i problemi cui potevamo andare incontro. Pensavamo sinceramente di far meglio, viste le quattro sconfitte in sei gare che son tante, e anche avere una qualità di gioco più soddisfacente. In questo momento sembrerebbe non esserci via d’uscita, ma questa passa attraverso il lavoro e migliorare questo gioco che non scorre come dovrebbe. I calciatori stessi dovrebbero fare autocritica. Il gruppo è giovane e finché la leadership dell’allenatore non entra in pieno, qualcosa pagheremo sempre e soprattutto qui a San Siro. Certe cose vanno considerate. Di chi sono le colpe? Società, allenatore e giocatori. La dimostrazione dei tifosi che se ne sono andati è giusta. Lo scorso anno la squadra non giocava benissimo e i tifosi la sostenevano, quest’anno idem. In una situazione del genere poi penso abbiano fatto la cosa giusta. Ma le responsabilità sono da condividere, altrimenti rischiano di diventare troppo forti. Si farà un’autocritica generale, ma non servono troppe parole. Sembra tutto perso ma siamo alla sesta di campionato e sappiamo che a volte le situazioni si ribaltano in un attimo. Preoccupa più che altro l’involuzione da Torino a oggi”, ha chiuso Maldini.

Foto: Twitter ufficiale Milan