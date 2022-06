Maldini e Massara: uno stand-by senza senso (o riconoscenza). Dalla Francia spifferi su Sanches-PSG

Diciamo la verità: ha poco senso, vorremmo dire è uno scandalo che non sia stato ancora annunciato il rinnovo di contratto di Maldini, Massara e Moncada. Si, proprio così, al netto di qualsiasi giustificazione, considerato qualsiasi aspetto burocratico legato alla svolta Red Bird recentemente avvenuta in casa Milan. Ma una vacatio così lunga non ha motivo di esistere e noi diciamo, quasi come se fosse un paradosso, che sarebbe stato più giusto annunciare prima il rinnovo di Maldini, Massara e Moncada per poi pensare a tutto il resto. È un paradosso, ripetiamo, perché comprendiamo che una svolta societaria così importante come quella che si è consumata comporti tempi tecnici da rispettare. Ma certi tempi tecnici sono insopportabili, a maggior ragione se parliamo di un rinnovo contrattuale fondamentale per pensare al nuovo Milan che verrà. Ma soprattutto meritocratico, in riferimento al grande lavoro fatto e che ha portato alla conquista dello scudetto. Oltretutto c’è un lavoro di semina da raccogliere, ci riferiamo ad acquisti impostati o già chiusi, che non va disperso. Non sono certo passati inosservati gli spifferi francesi sull’irruzione del Paris Saint-Germain per Renato Sanches, un’esclusiva di Le 10 Sport del pomeriggio. Campos è un suo grande estimatore, il Milan aveva impostato un accordo che andava solo certificato. E aveva incassato il sì del centrocampista portoghese in uscita dal Lille, un sì totale. Ma se entri in una fase di stallo (il discorso vale per Botman) non è colpa di nessuno e ti esponi ai rischi di possibili rilanci. Anzi, è colpa di chi sta tenendo i due responsabili del mercato in questa fase di inspiegabile stand-by.

Foto: Twitter Milan