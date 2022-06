Maldini e Massara in partenza da Orio al Serio: relax o lavoro?

Il Milan ha vinto lo scudetto, il futuro di Maldini e Massara non poteva essere messo in discussione (con tanto di rinnovo annunciato) per il grande lavoro fatto e malgrado l’importante svolta societaria. Intanto, i due dirigenti sono partenza: eccoli, in compagnia delle rispettive signore, all’aeroporto di Orio al Serio. Nel tabellone delle partenze che pubblichiamo c’è anche Ibiza, quindi può anche essere un weekend di relax dopo tante fatiche. Ma nulla possiamo escludere con il mercato ormai in moto e con il Milan che ha già impostato diverse cose: Origi presto farà le visite; Botman è nei radar da tempo e soltanto il Milan potrebbe decidere di fare saltare l’operazione; Renato Sanches è per distacco il prescelto per il centrocampo. Poi la qualità negli ultimi 30 metri (Zaniolo, De Ketelaere e Berardi sono tre profili monitorati) e chissà quante altre cose. Intanto, buon weekend…