Maldini e il Coronavirus: “Ho provato ad allenarmi, dopo 10 minuti non ce la facevo più”

Paolo Maldini, responsabile dell’area tecnica del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare delle sue condizioni fisiche dopo aver sconfitto il Coronavirus: “Ho provato oggi ad allenarmi in palestra: dopo 10 minuti non ce la facevo più. Avevo capito subito che era qualcosa di diverso”, le parole di Maldini.

Foto: Twitter ufficiale Milan