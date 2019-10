Maldini, di inelegante c’è solo il Milan costruito così

Ci sarebbe piaciuto porre qualche domanda a Paolo Maldini, ma senza filtri e in piena libertà. In una recente intervista il dirigente del Milan ha distribuito responsabilità a destra e a manca, senza dire una volta “ho sbagliato davvero tantissimo anche io”. Lui più di Boban, fermo restando che anche Boban da dirigente sta dimostrando di non essere pronto. Il Milan ha perso in casa della Roma la quinta partita su nove, imbarazzante come minimo. Il buongiorno di Pioli è sull’andazzo delle recenti prestazioni, non certo roba degna del Milan. E gli errori individuali sono stati devastanti. Maldini che dà sempre colpa al prossimo, Maldini che il dirigente non l’ha mai fatto, è riuscito anche a criticare Berlusconi pur aggiungendo che gli vuole molto bene. Maldini ha dichiarato di aver trovato ineleganti alcune recenti dichiarazioni del presidentissimo. Può darsi. Ma intanto gli auguriamo di vincere il 5 per cento di Berlusconi. E ci permettiamo di dargli un consiglio, pensi alla squadra che ha messo su. Di inelegante, caro Maldini, c’è solo il Milan costruito in modo così approssimativo. Uno schiaffo alla storia, al blasone, a tutto. Al prossimo giro Maldini ci dirà di chi è la colpa. La sua mai, com’è possibile?

Foto: Milan Twitter