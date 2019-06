Maldini conferma: “Io direttore tecnico del Milan? Sensazioni positive, sono ottimista”

Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato come Paolo Maldini fosse sempre più vicino a dire sì al Milan per il nuovo ruolo di direttore tecnico. Ora arriva la conferma da parte del diretto interessato, intercettato dai cronisti presenti sotto la sede rossonera: “Le sensazioni sono sempre positive, sono qui in sede. Accettare la proposta del Milan? Da parte mia c’è grande disponibilità, sono ottimista. Non è il momento di discuterne fuori, però. Stiamo parlando con la società”, ha chiuso Maldini. E così Marco Giampaolo, come ampiamente raccontato a partire da mercoledì scorso, resta il principale favorito per la panchina rossonera.

Foto: Twitter ufficiale Milan