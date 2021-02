Maldini: “Con lo Spezia male noi e benissimo loro. Derby? Dalle 21.00 ci penseremo”

Poco prima della gara con la Stella Rossa, il dt del Milan, Paolo Maldini, ha parlato del momento in casa rossonera e della gara con i serbi in Europa League.

Queste le sue parole a Sky: “Con tutto il rispetto, sabato abbiamo giocato veramente male e lo Spezia non ha sbagliato nulla. Abbiamo meritato la sconfitta, ma la svolta l’abbiamo fatta tempo fa. Il Milan di quest’anno è diverso da quello dell’anno scorso, credo che tutte le cose belle fatte in questa stagione non possano essere rovinate da una partita”.

Derby: “Non ci pensiamo, abbiamo una partita tosta da giocare e ci teniamo all’Europa League. Al derby ci penseremo da stasera alle 21.00”.

Su Stankovic: “Mi fa piacere. E’ sempre stato un avversario leale, fortissimo e simpatico. Ho visto suo figlio che ha giocato contro la Primavera quest’anno ed è anche un ottimo prospetto. Sono molto felice per questa sua avventura e per come sta andando”.