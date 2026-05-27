Maldini: “Cardinale mi considera un ‘one man show’? Si risponde da solo”
27/05/2026 | 20:10:34
“Si risponde da solo”. É la battuta ironica con cui l’ex dt del Milan, Paolo Maldini, risponde sorridendo ai media che gli chiedono un parere sulle parole del proprietario del club, Gerry Cardinale, che lo considera un “one man show” non in grado di fare squadra. L’ex leggenda rossonera, ha così risposto a margine di un evento, sorridendo poi, sulle scelte del futuro in rossonero.
Foto: Instagram personale