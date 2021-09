Maldini: “Aver contribuito ad essere qui dopo sette anni di assenza è motivo d’orgoglio”

Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica del Milan, ha parlato così ai microfoni di SkySport prima del debutto in Champions contro il Liverpool: “Il Milan è delle persone che lo amano e io sono uno di questi. La partita si sente, l’atmosfera fa il resto. Dopo 18 mesi senza pubblico esordire in Champions in questo stadio è un segnale importante”.

Sull’emozione di aver riportato il club nel miglior torneo continentale:

“Solo chi l’ha provato sa cosa vuol dire giocare in questa competizione. Aver contribuito a riportare questa squadra in Champions dopo 7 anni è un motivo d’orgoglio”.

Foto: Twitter Milan