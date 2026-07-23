Maldini: “Abbiamo parlato anche con Ancelotti. Guardiola? Non possiamo dare notizie”

Paolo Maldini sul nuovo CT: “Guardiola? Non possiamo dare notizie, avete individuato uno degli obiettivi, ma abbiamo parlato anche con Ancelotti. Ci pareva giusto partire dai migliori al mondo ma ne va verificata la disponibilità generale. Sento grande responsabilità e pressione, qui c’è un progetto ambizioso. È una chiamata alle armi, quando l’Italia chiama è difficile dire di no. Non conoscevo le difficoltà iniziali, ma ho sentito la possibilità di fare e la volontà di tutti di partecipare al rinnovamento. Questo è stato importante per la scelta, così come la capacità persuasiva del presidente Malagò. Ho messo tutta la mia forza per convincere Leo, tra noi c’è totale condivisione di valori e stima. La Serie A, nell’incontro che abbiamo avuto, ha dato totale disponibilità ad accogliere i nostri progetti sportivi. La mia figura prima non esisteva”.

Sempre Maldini: “La mia figura non esisteva, assieme al mio amico Leonardo cercheremo di dare un’idea tecnica e un’impostazione tecnica al Club Italia. Già questo credo sia sintomo di grande cambiamento”.

Leonardo: “C’è da costruire un’idea, io e Paolo siamo complici di sogni e di idee già da tanti anni. A lui è arrivata questa proposta molto forte, con il passare dei giorni è diventato il suo sogno e quindi anche il mio. La nostra complicità e l’amicizia sono ingredienti che potremo trasmettere, c’è bisogno di energia positiva in un momento così. Vogliamo creare un movimento che coinvolge tutti altrimenti non riusciremo a uscire. Vogliamo fare il ct quanto prima ma definire bene quello che vogliamo. Abbiamo le idee chiare in tanti casi, si parla di piani A B C e abbiamo le idee chiare anche su quello”.

Paolo Maldini: “L’ideale sarebbe nominare il CT entro questa settimana, ma ancora di più aspettare la persona che noi realmente vogliamo. C’è fretta ma dentro di noi nemmeno tanta”.

Malagò: “Ci ho messo due settimane a convincere Maldini e Leonardo. Con loro stilato un progetto che va oltre il ct. Da qui dalla Lega Serie A è partita questa mia avventura e sono felice di essere tornato oggi. Di solito si parte dal ct, poi la filiera, io ho invertito l’ordine. Sono un discreto persuasore e ho voluto prima chiudere con Paolo e Leonardo. Il ct è un punto ma ce ne sono altri e altri profili su cui lavorare, la condivisione è fondamentale. Io parlo di progetto a 6 anni sperando di essere confermato, Paolo ai presidenti ha parlato di 8-10. Vogliamo colmare il gap con le altre nazionali che è evidente”.

Foto: Sito FIGC