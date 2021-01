Malcuit puntualissimo: a Firenze oggi e non domani. E’ già in città

Tempistica rispettata. Ieri sera vi avevamo raccontato che Kevin Malcuit sarebbe arrivato in giornata a Firenze e non domani in modo da poter svolgere le visite.

Puntualissimo, il terzino francese è già in città, presto sarà a disposizione di Prandelli. Ricordiamo con l’operazione è in prestito senza diritto di riscatto ma – passaggio importante – con la presenza di alcuni bonus.

Foto: Twitter personale