Malcuit: “Mi piace Firenze, sarà una bella avventura. Contento di ritrovare Callejon”

Secondo giorno a Firenze per Kevin Malcuit che come vi abbiamo raccontato è arrivato nella serata di ieri e che questa mattina ha svolto le visite mediche. Il difensore francese in arrivo dal Napoli ha parlato così ai canali social della Fiorentina: “Sto bene. Mi piace Firenze e sicuramente sarà una bella avventura. Ho già sentito Callejon e sarà bello tornare a giocare con lui. Conosco anche Eysseric e Kouame”.

Foto: L’Equipe