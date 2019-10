Malcuit, l’agente: “Di Lorenzo gran colpo? Non so, Kevin non ha nulla in meno”

Alla conclusione della settima giornata della Serie A 2019/20, Kevin Malcuit ha collezionato solamente la miseria di 57′ di gioco con il suo Napoli. Poco per un giocatore del suo livello, chiuso dall’arrivo in estate di Giovanni Di Lorenzo. Proprio di questo ha parlato Bruno Satin, agente del laterale francese, a Radio Kiss Kiss: “È difficile crescere senza poter giocare con continuità. La chiave sarà giocare di più, perché non è facile far bene giocando all’improvviso, ancora meno farlo meglio di chi invece gioca sempre. Kevin non ha nulla in meno di Di Lorenzo. È difficile far bene giocando una volta ogni cinque gare, ti manca il ritmo e vieni giudicato in modo negativo. Sarebbe più giusto dividersi i minuti, se sono dello stesso livello tecnico. Di Lorenzo grande colpo? Mah, non saprei. Troppi cambi? Sì, forse si sta facendo tanto turnover e per questo magari non si gioca bene come prima“.

Foto: twitter personale Malcuit