Malcuit-Fiorentina e Sokratis-Genoa: gli aggiornamenti

Due situazioni aperte con buone possibilità di andare in porto. La Fiorentina ha chiesto al Napoli la disponibilità per Malcuit, trovando grande apertura non soltanto dal club azzurro ma dal terzino francese. Ci sono possibilità in crescita di andare a dama.

Esattamente come procede la trattativa per il ritorno di Sokratis Papastathopoulos al Genoa: il suo contratto con l’Arsenal è in scadenza, ha un altro paio di proposte e ha aperto completamente al club di Preziosi. Mancano i dettagli decisivi ma la strada è giusta.

Foto: Twitter Napoli