Malcom, esterno offensivo del Barcellona che è stato vicinissimo alla Roma in estate, è tornato a parlare del suo passato: “Stavo per firmare con la Roma ed ero molto felice. Ma poi è arrivata l’opportunità di andare al Barcellona e non ci ho pensato due volte perché quello era il mio sogno da quando ero bambino. Essere qui al Barcellona è un sogno che si è avverato”.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona