Malcom, la Roma ha scelto e si avvicina. Ora l’ultimo sì del Bordeaux (in arrivo)

La Roma ha scelto Malcom, assolutamente ricambiato. L’esterno offensivo brasiliano, come raccontato, è la priorità di Monchi che ora ha fretta di chiudere l’operazione a stretto giro di posta per regalare a Di Francesco un innesto di assoluta qualità. Dopo i primi contatti proficui, la Roma è pronta ad assecondare le richieste del Bordeaux mettendo sul piatto un’offerta vicina ai 40 milioni di euro per Malcom, guarda caso non convocato per l’amichevole di domani contro l’Union Berlino. In casa giallorossa c’è sempre più fiducia di trovare la giusta quadratura, ormai manca l’ultimo sì (in arrivo) del club francese prima di passare alle cose formali. Tutto questo perché la soluzione Inter è al momento in stand-by, mentre l’Everton ha virato su altri obiettivi (i Toffees sono a un passo da Richarlison per oltre 50 milioni e trattano Zaha del Crystal Palace). E la Roma adesso ha la strada spianata per Malcom…

Foto: The Sun