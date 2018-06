Malcom-Inter: feeling totale, presto si entrerà nel vivo. E Politano…

Malcom resta un chiodo fisso per l’Inter. Tra il brasiliano del Bordeaux e il club nerazzurro c’è feeling totale, gli incontri delle scorse settimane sono serviti per gettare le basi di una trattativa che molto presto entrerà nel vivo. Inevitabile se si considera che il brasiliano, classe 1997, è l’esterno offensivo del presente e del futuro, perfetto per il 4-2-3-1 (o 4-3-3) che ha in mente Spalletti. Ecco perché l’Inter nei giorni scorsi ha mosso passi importanti, dopo le note anticipazioni della stampa brasiliana. E tenendo conto che per Malcom possono esserci altre proposte di altri top club europei, l’Inter ha voglia di accelerare per evitare inserimenti di altre società. I nerazzurri hanno già un’intesa di massima con il giocatore e ora si sta trattando con il Bordeaux sulle modalità di pagamento: si ragiona su un prestito molto oneroso, così da rendere quasi automatico il riscatto tra un anno per un’operazione complessiva tra i 40 e i 45 milioni. Una situazione che potrebbe accontentare entrambi i club, presto si entrerà nel vivo. Intanto, nelle ultime ore, qualche fonte ha dato sul punto di essere definita l’operazione con il Sassuolo per Politano. Non ci sono riscontri, Politano è un profilo che piace ai nerazzurri, tuttavia non ci sono state accelerate e la priorità dell’Inter resta Malcom.

Foto: The Sun