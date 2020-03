Malcom: “Il Barça posso solo ringraziarlo. Non ho sfruttato le poche occasioni, ma ho giocato con i migliori”

Malcom, ora esterno offensivo dello Zenit, ha parlato della sua esperienza al Barcellona a FootMercato: “Ho fatto bene il mio lavoro, sfruttando il poco spazio che ho avuto. Ho segnato gol importanti per il club e per la mia carriera. Potrò solo dire grazie di tutto al Barcellona, senza i blaugrana oggi non sarei qui. Ho giocato poche partite, è vero, ma l’ho fatto insieme ai migliori calciatori del mondo e ho vinto pure dei titoli”.